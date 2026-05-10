Cecilia Pérez tras allanamiento en el CDA: "A la Universidad de Chile no se le toca"

Cecilia Pérez, nueva presidenta de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, abordó el complejo escenario que vivió el cuadro tras el sorpresivo allanamiento realizado en el Centro Deportivo Azul (CDA), diligencia que también incluyó variadas oficinas del máximo accionista de la sociedad anónima, Michael Clark.

"Fue una semana compleja en lo extradeportivo. En lo deportivo, el plantel, el cuerpo técnico y la gerencia de Manuel Mayo han tenido claridad. Hay que mantener todo separado para que el plantel masculino y femenino puedan concentrarse y que les vaya bien", señaló Pérez en diálogo con TNT Sports.

Respecto al procedimiento policial solicitado por la Fiscalía en torno al "caso Sartor", la exvocera de Gobierno fue crítica con la forma en que se llevó a cabo, revelando que el club no fue notificado previamente sobre la magnitud de la orden judicial.

"Sin duda fue desagradable para los funcionarios y funcionarias. Yo estuve todo el día ahí, hasta que se fue el último de nuestros trabajadores", destacó, subrayando que la institución prestó "colaboración activa" con la justicia durante toda la jornada.

En otro punto, la presidenta de Azul Azul aprovechó la instancia para aclarar la situación financiera de la concesionaria ante las dudas surgidas por la solicitud de quiebra presentada contra Sartor.

"Sartor no tiene propiedad en las acciones ni cuotas del fondo de inversión privado Tactical Sport", puntualizó, buscando despejar los temores sobre la administración del club.

Finalmente, Cecilia Pérez cerró su intervención con una advertencia tajante respecto a cómo enfrentarán este proceso judicial: "Les puedo decir que voy a defender al club con valentía y con todas las garras que correspondan. Porque a la Universidad de Chile no se le toca, ni se le pasa a llevar, ni a sus hinchas, ni a sus funcionarios".