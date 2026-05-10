Megarreforma: Denuncian amenazas de muerte contra diputado Jaime Araya por "tsunami" de indicaciones

La bancada Partido por la Democracia (PPD)-Independientes de la Cámara Baja denunció este domingo una "campaña de hostigamiento y amenazas, incluso de muerte", en contra del diputado Jaime Araya, uno de sus integrantes, tras haber anunciado un "tsunami" de indicaciones al Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast.

"Queremos expresar nuestro profundo rechazo y condena por la campaña de hostigamiento y amenazas, incluso de muerte, en contra de nuestro diputado independiente Jaime Araya, no sólo por redes sociales sino que también a través de mensajes a su teléfono personal", señaló el grupo parlamentario en un comunicado.

"En política no todo está permitido. En democracia existen diferencias y desacuerdos frente a determinados proyectos de ley, y la forma en la cual éstos se tramitan, sin embargo, otra cosa muy distinta es que sectores de la derecha y extrema derecha, se orquesten para atacarlo con un nivel de odiosidad que no veíamos hace tiempo", sostuvo la bancada.

Asimismo, aseveró que "esta es una expresión de violencia política inaceptable y que debe ser rechazada transversalmente".

"Esta sobrerreacción sólo se entiende por la desesperación que existe ante un mal proyecto, que ha sido ampliamente desacreditado por organismos técnicos, y que sigue perdiendo apoyo ciudadano cada día", concluyeron los diputados PPD-Independientes.

El hecho detonó luego que el jueves -durante un episodio del podcast "Provócame", en el que participaban el exjefe de campaña de Jeannette Jara Darío Quiroga y los diputados Marcos Barraza (PC), Consuelo Veloso (FA)-, Araya (independiente) señalara que "(el Gobierno) no contaba con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo, y yo creo que -me voy a tirar con números- (desde la centroizquierda) nos van a dar al menos 2.000 indicaciones".

"Si nosotros (en la bancada independiente-PPD) estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600 y el Frente Amplio va a llegar con 1.000. Por eso creo que vamos a andar cerca de las 2.500 tranquilamente", calculó.

El viernes, a través de X, el parlamentario acusó que "salieron los ultrafachos a descalificarnos con todo, porque no soportan que vayamos a discutir los temas de la clase media, de las pymes, de las regiones y de la seguridad, el gobierno está preocupado de regalarle 4800 millones de dólares por año a los más ricos de Chile, y nosotros estamos trabajando para todas las familias de Chile".