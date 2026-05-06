Cris Martínez recibió dura sanción tras explosiva reacción ante Concepción

El delantero de Huachipato Cris Martínez recibió una sanción de seis partidos por parte del Tribunal de Disciplina, luego de su expulsión en el duelo ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

El incidente ocurrió en los descuentos del compromiso, cuando el atacante reaccionó tras recibir un rodillazo del defensor lila Diego Carrasco y se lanzó contra el zaguero, además de empujar al árbitro Matías Assadi, según quedó consignado en el informe arbitral.

"Toma del cuello a su adversario, arrojándolo al suelo de manera violenta, provocando una confrontación entre ambos equipos. El jugador, una vez expulsado, procede a empujarme de manera reiterada mientras yo me encontraba de espaldas controlando la situación. Posteriormente, al retirarse del terreno de juego, continúa intentando generar confrontaciones con jugadores del equipo adversario", describió el juez.

Como consecuencia del altercado, Martínez fue suspendido por seis encuentros, mientras que Carrasco, defensor de Deportes Concepción, recibió un partido de castigo.