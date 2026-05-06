Megarreforma: PDG rompe acuerdo con el Gobierno y pone en duda su aprobación en la Cámara

El jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, confirmó que no apoyarán la megarreforma impulsada por la Administración Kast este jueves cuando, en la sala, se vote en general la iniciativa.

Valenzuela anunció el quiebre del acuerdo que mantenían con el Gobierno, acusando un incumplimiento en las expectativas de ayuda directa a la clase media. "Lo que nosotros hoy día tenemos sobre la mesa es un proyecto que no cumple las expectativas", enfatizó.

"Lamentablemente, después de un mes de trabajo donde estuvieron nuestros asesores sin descanso postergando a las familias, este es un resultado pobre. Estamos muy decepcionados", dijo el diputado PDG.

"Nosotros estamos representando a prácticamente más de dos millones y medio de personas que nos piden en el territorio 'oiga, cuándo llega la devolución (de impuestos), porque eso me sirve para destinarlo a insumos, tener una mejor once, comernos una mejor Chokita'... nada, no tenemos nada respecto de eso. Lo consideramos lamentable", expresó Valenzuela.

"Pedimos (que se estipule dentro del proyecto de reconstrucción) una devolución del IVA de los medicamentos y de los pañales y habíamos dicho 'perfecto, partamos con una canasta acotada y después va creciendo'; hablamos de una especie de GES, pero nada de eso está contenido", acusó.

El anuncio del PDG llega en un momento crítico para el Gobierno, puesto que, si bien éste cuenta con la mayoría técnica para que se apruebe la megarreforma en la Comisión de Hacienda, sin el apoyo del partido le faltarían al menos dos votos para obtener el mismo resultado en la Sala de la Cámara de Diputados.

Marcel: El proyecto "es una aventura sin retorno"

Previo a esta situación, la mentada Comisión invitó a reconocidos economistas para que expongan sus apreciaciones sobre el proyecto de ley de reconstrucción: Andrea Repetto, Klaus Schmidt-Hebbel, el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo y el exministro Mario Marcel.

A todos se les consultó si advertían algún riesgo con la iniciativa, a lo que Repetto contestó: "Bueno, el riesgo para el país creo que es fiscal. Y que terminemos con un premio por riesgo que sea mucho más alto y que acabemos con tasas de crédito hipotecario del 15%, como dije recién, en Colombia".

En la contraparte, Schmidt-Hebbel afirmó que "la invariabilidad tributaria (que plantea) es clave y es buena", y expresó que, en su opinión, "la ampliaría a empresas medianas y pequeñas que enfrentan la incerteza jurídica tributaria de todos los años de las Administraciones donde suben impuestos, bajan impuestos y cambian la estructura. Eso es incerteza".

En la misma línea, Acevedo respondió que, "justamente, el objetivo de la tramitación legislativa es mitigar esos riesgos. Y no porque el Consejo Fiscal diga que hay riesgos se tiene que desechar este proyecto".

No obstante, Marcel manifestó que "el proyecto, tal como está, es una aventura sin retorno, porque significa apostar a la respuesta de las empresas y de los empresarios a una rebaja de impuestos con un costo importante fiscal".

Asimismo, dicrepó con Schmidt-Hebbel: "Al mismo tiempo, el proyecto actualmente tiene invariabilidad (tributaria), sin posibilidad de cambiar a futuro ni de corregir errores que se hayan cometido", sostuvo.

PS afirmó que todos los diputados de oposición votarán en contra

En tanto, esta tarde se reunieron dirigentes de los partidos de oposición (PC, PPD, PS, FA, PL Y DC) para analizar en conjunto no solo el proyecto, sino también la estrategia legislativa que van a tomar. En ese contexto, la timonel socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que la decisión de todos es votar en contra de la idea de lesgislar.

"Desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, todos nuestros diputados y diputadas votarán en contra, en general, la idea de legislar, porque creemos que no es la forma".

La presidenta del FA, Constanza Martínez, coincidió: "No asegura lo que promete este proyecto de ley en términos de reconstrucción, de crecimiento y ni siquiera en empleo. Plantea propuestas que son caras y que son malas. Por eso, el llamado es urgente: que el Gobierno entienda que tiene que sacar el pie del acelerador".

Por su parte, el timonel de la DC, Álvaro Ortiz, matizó que desde su trienda ofrecieron "trabajar, junto con nuestro equipo de expertos, con el Ministerio de Hacienda".

"Estamos a la espera de esa respuesta, de esa convocatoria. Por lo tanto, en esa votación que se va a llevar a cabo mañana en la Comisión de Hacienda, estaremos pendientes de lo que nosotros también hemos propuesto", agregó.