¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo en la Copa de la Liga?

Coquimbo Unido y Colo Colo vuelven a verse las caras, después del triunfo de los albos en el Campeonato Nacional, aunque en esta ocasión es en un duelo pendiente de la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

El partido se jugará este miércoles 13 de mayo en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" desde las 19:00 horas (23:00 GMT) y será transmitido en TV cable por TNT Sports Premium y en streaming por la plataforma HBO Max.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos elencos en lo que va del año. En la primera fase de la Copa de la Liga, empataron 1-1 en el Monumental; y en el encuentro más reciente, el del 3 de mayo, fue un triunfo sólido por 3-1 para el "Cacique" en Macul, por la Liga de Primera.

Los piratas, que tienen ocho puntos, quieren revancha, mientras que los albos, con 10 unidades, intentarán defender su liderato y sellar con un triunfo el paso a la siguiente fase.

Si empatan o hay una victoria de Coquimbo, la definición del Grupo A se estirará hasta la sexta y última fecha.

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