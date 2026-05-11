Lucas Assadi se queda en la U: Estoy muy orgulloso de renovar con el club de mis amores

Este lunes Universidad de Chile oficializó la renovación del volante Lucas Assadi, quien terminaba contrato a fines de año y extendió su vínculo con la institución en la que se formó hasta 2028.

Posterior a esto, el futbolista de 22 años compartió su satisfacción: "Significa mucho para mí, lo venía buscando y estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el club de mis amores".

"La confianza del club es todo, de verdad estoy muy contento; después de mi familia, la U es todo", confesó Assadi en las declaraciones recogidas por la propia institución.

Así mismo, el gerente deportivo Manuel Mayo también le dedicó unas palabras a las exitosas negociaciones: "Siempre las renovaciones con jugadores que queremos que permanezcan más tiempo con nosotros son especiales, pero sobre todo la de Lucas, que es un jugador formado en casa, la gente lo quiere mucho y el club también".