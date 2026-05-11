Canciller Pérez Mackenna a empresarios indios: "Elijan a Chile como plataforma y socio confiable"

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó este lunes en Nueva Delhi un encuentro con empresarios indios y representantes del sector privado chileno, donde promovió a nuestro país como un socio estratégico para el comercio, la inversión y el desarrollo de proyectos conjuntos de largo plazo.

La actividad, organizada por SOFOFA, ProChile y la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de India (Assocham), reunió a autoridades y representantes empresariales de ambos países en medio de la gira oficial que realiza la delegación chilena en India para fortalecer los vínculos económicos bilaterales.

"Nuestra invitación es simple: elijan a Chile como su plataforma en Sudamérica y como un socio confiable para las próximas décadas", afirmó el canciller.

En su exposición, Pérez Mackenna destacó que Chile ofrece condiciones favorables para el desarrollo de alianzas estratégicas, como la estabilidad institucional, la certeza jurídica y el acceso a mercados sudamericanos. Además, planteó oportunidades de cooperación académica, científica y tecnológica entre ambos países.

Junto con ello, destacó las ventajas que tiene Chile respecto de las prioridades estratégicas de India: "Somos el principal productor mundial de cobre y uno de los mayores productores de litio, insumos fundamentales para la agenda de Make in India, la Misión Nacional de Movilidad Eléctrica y las metas de energías renovables de India".

El ministro también relevó la importancia de avanzar en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), con el objetivo de ampliar y fortalecer el intercambio comercial entre ambas economías.

"Chile espera concluir estas negociaciones dentro de un plazo razonable, para alcanzar un acuerdo equilibrado que beneficie a ambas naciones y entregue el marco jurídico fundamental para la relación económica bilateral en los próximos años", sostuvo.

"Relación económica estratégica"

Según datos entregados por Cancillería, el intercambio comercial entre ambos países creció un 44 por ciento en el último año, superando los 5.600 millones de dólares. Además, India se posicionó en 2026 como el cuarto destino de los productos chilenos, detrás de China, Estados Unidos y Japón.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, señaló que "estas instancias permiten generar vínculos entre ambos países, identificar oportunidades concretas de colaboración y seguir fortaleciendo una relación económica que es estratégica para nuestra política de diversificación comercial".

En la cita también participó el secretario de Comercio de India, Rajesh Agarwal, además de representantes de empresas y gremios chilenos ligados a los sectores exportador, alimentario, vitivinícola, forestal y acuícola.