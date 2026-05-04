Gobierno propuso incrementar el salario mínimo en 7.546 pesos

El Gobierno presentó este lunes al Congreso el proyecto de ley para elevar el salario mínimo en 7.546 pesos mensuales durante 2026, lo que significa 1,4% respecto a la cantidad actual, establecida en 539.000 pesos, para alcanzar 546.546 pesos.

Esta nueva cantidad -que regiría desde este mes- quedaría lejos de los 637.000 pesos que solicitaba la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La Administración de José Antonio Kast inicialmente proponía un aumento del 4%, en línea con la inflación que proyecta para este año el Banco Central, pero modificó la cifra luego del fracaso de las negociaciones con la CUT, por lo que el 2,6% restante se hará efectivo en enero del próximo año.

Chile tiene uno de los salarios mínimos más altos de la región -solo detrás de Uruguay- gracias a un ciclo de alzas históricas iniciado en 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, aunque aún está lejos de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La iniciativa, que ingresó con suma urgencia a la Cámara de Diputadas y Diputados, "propone un reajuste del ingreso mínimo mensual de acuerdo con la evolución del IPC (Índice de Precios al Consumidor), con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las familias" a partir de enero de 2027.

El proyecto, no obstante, estipula que el Ejecutivo deberá enviar en junio de 2027 un nuevo proyecto de ley al Congreso para proponer reajustes al ingreso mínimo, la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

El Gobierno argumenta que "busca conciliar la necesaria protección del poder adquisitivo de los trabajadores con la preservación del empleo formal, el fortalecimiento de las oportunidades laborales y la sostenibilidad de las empresas de menor tamaño, resguardando especialmente las condiciones de quienes enfrentan mayores barreras de acceso al mercado del trabajo".

El más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cifró la tasa de desempleo en 8,9%, correspondiente al último trimestre móvil de enero a marzo de 2026, cifra que representa "39 meses consecutivos en niveles superiores al 8%".

Asimismo, el informe menciona que estos niveles de desocupación ubican al país entre los de mayor tasa dentro de la OCDE.