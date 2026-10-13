Final de la Copa de la Liga sufrió nuevo revés: Santa Laura no tiene autorización

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no autorizó el Estadio Santa Laura para recibir la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, encuentro programado para este viernes 16 de octubre, a las 20:30 horas.

Según informamos en Cooperativa Deportes, la negativa de la autoridad responde a motivos de seguridad y a la falta de contingente policial para resguardar un partido de alta convocatoria, considerando los conciertos de BTS en el Estadio Nacional y las actividades vinculadas a la conmemoración del 18 de octubre.

Santa Laura aparecía como la principal alternativa de la ANFP luego de que el aluvión que afectó a Las Condes dejó la duda sobre el Claro Arena, recinto escogido inicialmente para recibir la definición del torneo.

El pasado viernes, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, ya había advertido sobre las dificultades para desarrollar el encuentro en San Carlos de Apoquindo. "No te puedo dar certeza. Lo del partido de fútbol del viernes, la final de la Copa de la Liga, nos encantaría que las condiciones sean las propicias para que se pueda desarrollar el encuentro, pero depende mucho de cómo podamos ir recuperando esta zona de la ciudad", señaló en aquella oportunidad.

Con ambas alternativas descartadas en Santiago, la ANFP busca una nueva sede para el compromiso, aunque por ahora la final sigue figurando en la programación oficial para este viernes.

La definición entre Coquimbo Unido y O'Higgins ya había sufrido un cambio de fecha, pues originalmente debía disputarse en julio en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, pero fue reprogramada debido al sistema frontal que afectó a la zona central.