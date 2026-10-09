Otro "Plan B": Los estadios que baraja la ANFP para la final de la Copa de la Liga

La ANFP nueva maneja otro "Plan B" para la final de la Copa de Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, debido al aluvión que afectó a Las Condes y que dejó en duda la posibilidad de jugar en el Claro Arena, en San Carlos de Apoquindo, el viernes 16 de octubre.

Según información de Cooperativa Deportes, el martes la ANFP realizará una visita técnica al estadio de Universidad Católica y tomará una decisión sobre la sede de la definición que deben disputar piratas y celestes.

Sin embargo, en caso que no se pueda jugar en el Claro Arena, las dos alternativas que maneja la ANFP son el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia; y el Estadio Fiscal de Talca, en la Región del Maule.

El choque entre el Barbón y el Capo de Provincia debía disputarse originalmente a mediados de julio, pero fue aplazado debido al temporal que azotó a la zona central del país.

La ANFP también intentó que se celebrara en Valparaíso, pero no hubo permiso de las autoridades y eso llevó a que fuera elegido el Claro Arena.

El ganador de la primera edición de este torneo se quedará con el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027 y también disputará la Supercopa de Chile el próximo año.