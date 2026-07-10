La agenda de las revanchas de las semifinales de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga 2026 del fútbol chileno entra en su recta final y esta semana volvió la acción de la competencia con el desarrollo de las semifinales.

Todo arrancó el miércoles con el triunfo de Coquimbo Unido por 1-0 en su visita a Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán". En tanto, el jueves Ñublense dio el primer golpe a O'Higgins al imponerse por 2-1 en el Estadio "Nelson Oyarzún".

Y ya este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta, donde el domingo los "piratas" recibirán a los "cementeros" a las 15:00 horas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", mientras que a las 20:00 de esa misma jornada los celestes se medirán con los chillanejos en El Teniente de Rancagua.

Consignar que la Copa de la Liga 2026 entrega al campeón el cupo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

Así continúa la programación de las semifinales:

DOMINGO 12 DE JULIO