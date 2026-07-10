La agenda de las revanchas de las semifinales de la Copa de la Liga
Ambas llaves se definirán este domingo.
Ambas llaves se definirán este domingo.
La Copa de la Liga 2026 del fútbol chileno entra en su recta final y esta semana volvió la acción de la competencia con el desarrollo de las semifinales.
Todo arrancó el miércoles con el triunfo de Coquimbo Unido por 1-0 en su visita a Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán". En tanto, el jueves Ñublense dio el primer golpe a O'Higgins al imponerse por 2-1 en el Estadio "Nelson Oyarzún".
Y ya este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta, donde el domingo los "piratas" recibirán a los "cementeros" a las 15:00 horas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", mientras que a las 20:00 de esa misma jornada los celestes se medirán con los chillanejos en El Teniente de Rancagua.
Consignar que la Copa de la Liga 2026 entrega al campeón el cupo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.
Así continúa la programación de las semifinales:
DOMINGO 12 DE JULIO