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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

La agenda de las revanchas de las semifinales de la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambas llaves se definirán este domingo.

La agenda de las revanchas de las semifinales de la Copa de la Liga
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La Copa de la Liga 2026 del fútbol chileno entra en su recta final y esta semana volvió la acción de la competencia con el desarrollo de las semifinales.

Todo arrancó el miércoles con el triunfo de Coquimbo Unido por 1-0 en su visita a Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán". En tanto, el jueves Ñublense dio el primer golpe a O'Higgins al imponerse por 2-1 en el Estadio "Nelson Oyarzún".

Y ya este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta, donde el domingo los "piratas" recibirán a los "cementeros" a las 15:00 horas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", mientras que a las 20:00 de esa misma jornada los celestes se medirán con los chillanejos en El Teniente de Rancagua.

Consignar que la Copa de la Liga 2026 entrega al campeón el cupo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

Así continúa la programación de las semifinales:

DOMINGO 12 DE JULIO

  • 15:00 horas, Coquimbo Unido vs. Unión La Calera, Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • 20:00 horas, O'Higgins vs. Ñublense, Estadio El Teniente.

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