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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

La final de la Copa de la Liga tendrá transmisión exclusiva por HBO Max

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La definición entre Coquimbo Unido y O'Higgins será el viernes 16 de octubre.

La final de la Copa de la Liga tendrá transmisión exclusiva por HBO Max
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El viernes 16 de octubre se disputará la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins en el Claro Arena, desde las 20:30 horas (23:30 GMT), y el encuentro sólo tendrá transmisión por streaming, de forma exclusiva en la plataforma HBO Max.

¿Cómo ver la final de la Copa de la Liga en HBO Max?

  • Si no tienes cable

Puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno.

  • Si ya pagas TNT Sports Premium

No tienes que volver a contratar. Solo ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego "Conectar con tu proveedor", eligiendo el cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas para ver tu boleta o sucursal virtual.

Posterior a esto, resta crear o vincular tu cuenta de HBO Max y podrás disfrutar del partido en el formato streaming desde el dispositivo utilizado.

Esta final entre Coquimbo Unido y O'Higgins coronará al primer campeón en la historia del certamen.

Además, el ganador se quedará con el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa del próximo año.

Todos los detalles los podrás seguir en nuestras plataformas.

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