La final de la Copa de la Liga tendrá transmisión exclusiva por HBO Max

El viernes 16 de octubre se disputará la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins en el Claro Arena, desde las 20:30 horas (23:30 GMT), y el encuentro sólo tendrá transmisión por streaming, de forma exclusiva en la plataforma HBO Max.

¿Cómo ver la final de la Copa de la Liga en HBO Max?

Si no tienes cable

Puedes contratar el servicio directamente dentro de la plataforma. El plan anual por $13.490 mensuales permite acceder a todo el catálogo de HBO junto con todos los partidos del fútbol chileno.

Si ya pagas TNT Sports Premium

No tienes que volver a contratar. Solo ingresar en el apartado "Iniciar Sesión" y luego "Conectar con tu proveedor", eligiendo el cableoperador e ingresando con el correo y contraseña que usas para ver tu boleta o sucursal virtual.

Posterior a esto, resta crear o vincular tu cuenta de HBO Max y podrás disfrutar del partido en el formato streaming desde el dispositivo utilizado.

Esta final entre Coquimbo Unido y O'Higgins coronará al primer campeón en la historia del certamen.

Además, el ganador se quedará con el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa del próximo año.

Todos los detalles los podrás seguir en nuestras plataformas.