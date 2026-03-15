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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

La programación de la primera fecha de la Copa de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este viernes comienza la nueva competición del fútbol chileno.

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Este viernes 20 de marzo comienza la Copa de la Liga 2026, la nueva competición del fútbol chileno, en donde juegan exclusivamente entre los 16 equipos de la Liga de Primera, y el ganador conseguirá el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores de 2027-

Revisa la programación en Cooperativa.cl

Viernes 20 de marzo

  • Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Nacional.
  • Unión La Calera vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Sábado 21 de marzo

  • Huachipato vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio Huachipato.
  • Colo Colo vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio Monumental.
  • Cobresal vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio El Cobre.

Domingo 22 de marzo

  • Universidad Católica vs. Universidad de Concepción. 18:00 horas. Claro Arena.
  • O'Higgins vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio El Teniente.

Lunes 23 de marzo

  • Palestino vs. Everton. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

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