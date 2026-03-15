La programación de la primera fecha de la Copa de la Liga

Este viernes 20 de marzo comienza la Copa de la Liga 2026, la nueva competición del fútbol chileno, en donde juegan exclusivamente entre los 16 equipos de la Liga de Primera, y el ganador conseguirá el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores de 2027-

Revisa la programación en Cooperativa.cl

Viernes 20 de marzo

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena . 18:00 horas. Estadio Nacional.

. 18:00 horas. Estadio Nacional. Unión La Calera vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Sábado 21 de marzo

Huachipato vs. Deportes Concepción . 12:00 horas. Estadio Huachipato.

. 12:00 horas. Estadio Huachipato. Colo Colo vs. Coquimbo Unido . 18:00 horas. Estadio Monumental.

. 18:00 horas. Estadio Monumental. Cobresal vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio El Cobre.

Domingo 22 de marzo

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción . 18:00 horas. Claro Arena.

. 18:00 horas. Claro Arena. O'Higgins vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio El Teniente.

Lunes 23 de marzo