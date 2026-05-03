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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

La programación de la quinta fecha de la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La fase de grupos entra en su penúltima fecha.

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La Copa de la Liga entra en su recta final durante la fase de grupos, ya que la quinta fecha significará la penúltima jornada para que los equipos que aún están en competición puedan luchar por avanzar a semifinales.

La acción comenzará este sábado 9 de mayo en La Portada, cuando Deportes La Serena reciba a Audax Italiano. Por su parte, Colo Colo volverá a la competencia copera enfrentando a Deportes Concepción en el Monumenta tras aplazar su encuentro por un partido pendiente en la Liga de Primera.

El domingo 10 de mayo destaca la visita de Universidad de Chile a Unión La Calera en el sintético del "Nicolás Chahuán", mientras que la Universidad Católica hará de local frente a Ñublense en el Claro Arena.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Sábado 9 de mayo

  • Deportes La Serena vs. Audax Italiano, 15:00 horas. Estadio La Portada.
  • Cobresal vs. Universidad de Concepción, 17:30 horas. Estadio El Cobre.
  • Colo Colo vs. Deportes Concepción, 17:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 10 de mayo

  • Coquimbo Unido vs. Huachipato, 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Universidad Católica vs. Ñublense, 17:30 horas. Claro Arena.
  • O'Higgins vs. Everton, 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Lunes 11 de mayo

  • Palestino vs. Deportes Limache, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

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