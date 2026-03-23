La U de Fernando Gago debutará en busca de un triunfo ante La Calera en la Copa de la Liga

Universidad de Chile recibe este martes a Unión La Calera, en el Estadio Nacional desde las 18:00 horas (21:00 GMT), en la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, un duelo que quedará marcado por el debut del técnico argentino Fernando Gago en el cuadro estudiantil.

Gago, de 39 años y con un historial estelar en su etapa como jugador, llegó a la U con el desafío de levantar al equipo después del mal arranque de temporada y el despido de Francisco "Paqui" Meneghini.

Para Gago será su primera experiencia en el fútbol chileno, tras sus pasos como entrenador por Aldosivi, Racing, Chivas, Boca Juniors y Necaxa, y esperará debutar con un triunfo en este torneo, que da un cupo como Chile 3 a la Copa Libertadores de 2027.

Gago tomó las riendas de la U justo tras el empate 2-2 con Deportes La Serena, por lo que debe conseguir los tres puntos ante el público azul en el Estadio Nacional y afirmar su lugar en el Grupo D, que lidera Audax Italiano.

Sin embargo, la tarea no será fácil. El cuadro azul llega mermado, con seis bajas en el equipo. Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero están lesionados; y Javier Altamirano y Fabián Hormazábal fueron citados por la selección chilena para la fecha FIFA de marzo, igual que Lucas Romero, convocado por Paraguay.

La buena noticia es el regreso de Matías Zaldivia, quien superó sus molestias físicas.

Debido a sus primeros días de trabajo, la formación de la U aún no está definida, y se espera que el técnico argentino defina quienes jugarán ante los caleranos en la mañana de este martes.

La Calera, por su parte, perdió en el debut de la Copa de la Liga ante Audax Italiano, por lo que está obligado a sumar puntos para no complicarse en la segunda de las seis fechas de esta fase grupal.

La posible oncena que usará el técnico Martín Cicotello será con Nelson Espinoza; Christopher Díaz, Javier Saldías, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Joaquín Soto, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Cristian Gutiérrez; Matías Campos López y Sebastián Sáez.

El duelo será arbitrado por Claudio Díaz, asistido por Alan Sandoval y Joaquín Arrué; el cuarto juez será Héctor Jona, y el VAR estará a cargo de Mario Salvo y Jorge Oses.

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