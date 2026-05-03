La UC cosechó un dramático empate frente a U. de Concepción en la Copa de la Liga
El elenco de Daniel Garnero se mantuvo a cuatro de los 10 puntos que tienen a Ñublense en la cima.
El elenco de Daniel Garnero se mantuvo a cuatro de los 10 puntos que tienen a Ñublense en la cima.
En un dramático partido bajo la lluvia, Universidad Católica lamentó un tardío empate 2-2 en su visita a Universidad de Concepción en Collao, resultado que lo mantuvo en segundo lugar del Grupo B.
De entrada el "campanil" tomó la ventaja con un golazo de Agustín Urzi (2'). Sin embargo, esta alegría duro poco cuando Osvaldo González cometió una falta sobre Juan Francisco Rossel para que Matías Palavecino anotase el empate (12').
Los "Cruzados" fueron creciendo en intensidad y, en un tiro libre, el meta José Sanhueza dejó el rebote para que Diego Corral concretase la ventaja (28') parcial justo antes de lamentar expulsión de José Ignacio Salas (31').
Para el complemento el trámite se volvió más friccionado y la situación no varío hasta el final, cuando David Retamal (81') encontró el empate y un penal dio a Cecilio Waterman dos veces la oportunidad del triunfo, pero Darío Melo contuvo ambos remates.
Así las cosas, la UC quedó en segundo lugar con 6 puntos y a cuatro de los 10 que tiene Ñublense en la cima. En tanto, el "campanil" es tercero con 3 unidades, dos sobre Cobresal que está eliminado.