La UC cosechó un dramático empate frente a U. de Concepción en la Copa de la Liga

En un dramático partido bajo la lluvia, Universidad Católica lamentó un tardío empate 2-2 en su visita a Universidad de Concepción en Collao, resultado que lo mantuvo en segundo lugar del Grupo B.

De entrada el "campanil" tomó la ventaja con un golazo de Agustín Urzi (2'). Sin embargo, esta alegría duro poco cuando Osvaldo González cometió una falta sobre Juan Francisco Rossel para que Matías Palavecino anotase el empate (12').

Los "Cruzados" fueron creciendo en intensidad y, en un tiro libre, el meta José Sanhueza dejó el rebote para que Diego Corral concretase la ventaja (28') parcial justo antes de lamentar expulsión de José Ignacio Salas (31').

Para el complemento el trámite se volvió más friccionado y la situación no varío hasta el final, cuando David Retamal (81') encontró el empate y un penal dio a Cecilio Waterman dos veces la oportunidad del triunfo, pero Darío Melo contuvo ambos remates.

Así las cosas, la UC quedó en segundo lugar con 6 puntos y a cuatro de los 10 que tiene Ñublense en la cima. En tanto, el "campanil" es tercero con 3 unidades, dos sobre Cobresal que está eliminado.

Ficha de Universidad de Concepción vs. Universidad Católica

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (2): José Sanhueza; Esteban Páez, Osvaldo González (Diego Sabando, 46'), David Retamal, Yerco Oyanedel; Facundo Mater (Moisés González, 46'), Cristhofer Mesías (Bryan Ogaz, 60'), Jeison Fuentealba; Agustín Urzi (Ariel Uribe, 76'), Cecilio Waterman, Antonio Díaz (Martín Ramírez, 76'). DT: Leonardo Ramos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Darío Melo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Agustín Farías, José Salas; Jimmy Martínez, Gary Medel (Cristián Cuevas, 77'), Matías Palavecino (Alfred Canales, 77'); Martín Gómez (Eugenio Mena, 34'), Diego Corral (Fernando Zampedri, 63'), Juan Francisco Rossel (Clemente Montes, 63'). DT: Daniel Garnero.

GOLES: 1-0: 2' Agustín Urzi (UDC); 1-1: 12' Matías Palavecino, de penal (UC); 1-2: 28' Diego Corral (UC); 2-2: 81' David Retamal (UDC).

TARJETAS AMARILLAS: 11' Osvaldo González (UDC), 12' Cecilio Waterman (UDC), 14' Gary Medel (UC), 17' José Salas (UC), 27' Facundo Mater (UDC), 30' Agustín Urzi (UDC), 43' Juan Francisco Rossel (UC), 87' Fernando Zampedri (UC), 90+1' Clemente Montes (UC), 90+3' Bryan Ogaz (UDC).

TARJETAS ROJAS: 31' José Salas (UC).

ÁRBITRO: Mario Salvo.