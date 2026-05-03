Ciberseguridad confirmó caso de filtración de datos: Robaron usuario institucional a funcionario

La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) confirmó que se registró un caso de filtración de datos en el marco de presuntos informes externos que alertaron de un eventual ciberataque a distintas instituciones públicas, como el Registro Civil, la Tesorería y Fonasa.

Los reportes de los presuntos hackeos fueron dados a conocer a finales de abril en el portal especializado Vecert Analyzer y, posteriormente, la ANCI informó estar analizando su veracidad y autenticidad.

En este contexto, si bien las entidades involucradas descartaron finalmente una vulneración a sus sistemas, la directora subrogante de la ANCI, Michelle Bordachar, confirmó a T13 que a un funcionario público le robaron su usuario institucional.

"Monitoreamos las plataformas de todas las instituciones (presuntamente) afectadas que han colaborado con nosotros y solo una de ellas mostraba que, efectivamente, había una filtración activa", relató.

"No fue porque hubieran sacado o atacado la infraestructura o comprometido los servidores mediante un acceso no autorizado, sino porque a una persona que trabajaba en esta institución le robaron su usuario y clave e ingresaron haciéndose pasar por él", aseguró Bordachar.

"Tan pronto alertamos a esta institución (donde trabajaba el funcionario), cerraron todos los accesos y entonces se dejó de filtrar información", agregó la directora subrogante de la ANCI.

Por último, explicó que los presuntos datos filtrados que circulan en redes sociales provienen de vulneraciones ocurridas anteriormente: "De toda la información que está circulando, una porción muy pequeña corresponde a información que fue filtrada en los últimos días. Todo el resto es información que, lamentablemente, ya estaba dando vuelta antes, por eso es tan importante prevenir", cerró.