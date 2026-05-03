Alejandro Tabilo se coronó campeón en Aix-en-Provence tras vencer a Zizou Bergs

El tenista chileno Alejandro Tabilo (43° ATP) cerró con broche de oro su participación en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, Francia, al alzarse como campeón ante el belga Zizou Bergs (44°).

Tabilo conquistó el torneo con parciales de 6-4, 4-6 y 6-3 en dos horas y 18 minutos, repitiendo el título que logró en la edición 2024.

"Jano" tuvo un sólido primer set, aunque tuvo que salvar cuatro puntos de quiebre en un extenso rally del séptimo game. Finalmente el chileno quebró para el 5-4 y cerró la manga con su servicio.

En el segundo capítulo Bergs logró el rompimiento al quinto game. Pese a que Tabilo devolvió el golpe, justo después llegó otro break del belga, aprovechando minutos de desviación en el juego del criollo.

Ya en el decisivo tercer set, Tabilo tomó una rápida ventaja con su servicio y un inmediato quiebre para el 2-0 transitorio. La diferencia se mantuvo hasta el final, extendido por algunos tiros con cuota de suerte para Bergs, pero que no cambiaron el desenlace: Alejandro Tabilo campeón.

Gracias a esta victoria, la primera raqueta nacional obtuvo su primer título del año y saltó hasta el puesto 35 del ranking mundial en vivo. De paso, descontó en el historial contra Bergs, que quedó 1-2 a favor del europeo.