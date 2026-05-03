Betis de Pellegrini ganó con claridad y se afianzó en el expectante quinto puesto de la Liga

Real Betis de Manuel Pellegrini despejó las dudas de su irregular tranco de las últimas semanas y venció por un expresivo 3-0 a Real Oviedo, colista de La Liga, consolidándose en un quinto puesto con la ilusión aun intacta de clasificar a Champions League.

El elenco sevillano fue sorprendido durante los primeros pasajes del el cuadro carbayón, el cual se fue con todo en contra del arco defendido por un Álvaro Valles que se transformó en figura con varias intervenciones (1', 3', 9').

Luego de este turbulento inicio, los pupilos del "Ingeniero" inclinaron la cancha a su favor y en el 22' tomó la delantera gracias al colombiano Juan Camilo Hernández, quien capturó un rebote dentro del área y superó la resistencia del cancerbero.

El conjunto asturiano trató de reaccionar, pero el dueño de casa se mantuvo firme en su juego y se fue al descanso con un 2-0 en el bolsillo, obra de Abdessamad Ezzalzouli (45') al conectar un pase del brasileño Antony.

En el amanecer del complemento la visita descontó pero el árbitro anuló el tanto por offside (53') y escasos minutos después, "Ez Abde" habilitó en un contragolpe al "Cucho" Hernández, quien le bajó la persiana al compromiso con su segunda diana personal (58').

Con este resultado, Betis se asentó en el quinto lugar con 53 puntos, manteniéndose a la espera de saber si le alcanza par clasificar a UEFA Champions League. Real Oviedo, en cambio, se mantuvo como colista con 28 unidades, ocho por debajo de la salvación con cuatro fechas por jugar.

El próximo sábado 9 de mayo, a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT), Real Betis visitará a Real Sociedad, noveno del certamen con 43 positivos.