La UC lamentó un tardío empate con Ñublense y complicó sus opciones en la Copa de la Liga

En un duelo marcado por las expulsiones, Universidad Católica lamentó un agónico 1-1 en el Claro Arena ante Ñublense y vio complicadas sus opciones de seguir disputando al Copa de la Liga, ya que el resultado lo mantuvo en el segundo lugar del Grupo B por detrás de su rival de turno.

Las situaciones empezaron a condicionarse desde temprano en el duelo, ya que la expulsión de Diego Céspedes por doble amonestación (26') le permitió a Justo Giani romper la paridad (29') y encaminar lo que parecía un cómodo triunfo ante los chillanejos.

No obstante, todo se vio opacado cuando Matías Palavecino vio la tarjeta roja (45+2') tras una revisión del VAR por un altercado con Jovany Campusano, dejando a los precordilleranos en igualdad numérica.

En el complemento, la dinámica de diez contra diez favoreció el intercambio de llegadas. Ignacio Tapia (64') hizo sonar los metales de la UC y Fernando Zampedri también respondió (70'), pero el esférico dio caprichosamente en el horizontal.

El tramo final, el meta Darío Melo se transformó en figura momentánea al salvar con lo justo un remate. No obstante, justo después Giovanny Avalos capturó un balón en el corazón del área (90+6') y concretó la agónica igualdad.

Tras este empate, Ñublense se consolidó en el primer lugar del Grupo B con 11 puntos, seguido por Universidad Católica con 8. El próximo desafío para el cuadro de la precordillera será visitar a Deportes Limache por el torneo de Primera División, mientras que los chillanejos recibirán a Colo Colo.