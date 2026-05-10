Golpeado y empujado al suelo: Fiscal dio detalles del ataque a Javier Olivares

El Ministerio Público confirmó este domingo que abrió una investigación por la agresión denunciada por el diputado Javier Olivares (Partido de la Gente) en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso.

A través de una declaración pública, la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, entregó detalles del incidente, que se produjo en la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo.

"Aproximadamente a las 00:25 horas, ingresó una denuncia al turno de instrucción y flagrancia de la Región de Valparaíso por una falta de lesiones leves", dijo la persecutora.

"En dicha celebración se encontraba el diputado don Javier Olivares, quien mientras se encontraba bailando en compañía de su abogada -y que también se encontraba acompañado por uno de sus asesores- fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro", señaló la fiscal.

"A consecuencia de lo anterior, tanto el asesor como su abogada trasladan a la víctima hacia el exterior del establecimiento, lugar donde nuevamente es abordado por este sujeto, quien además estaba acompañado por otro individuo, quienes empujan a la víctima, cayendo este al suelo, y comienzan a agredirlo nuevamente", precisó Quevedo.

Asimismo, detalló que el asesor intervino para detener el ataque pero "también es agredido físicamente", resultando "ambas víctimas con lesiones leves".

La fiscal concluyó que se instruyó que tanto Olivares como su asesor fueran trasladados hasta un hospital "con el objeto de constatar lesiones y que (las policías) tomaran declaración tanto a las víctimas y a los testigos del lugar con el objeto de poder individualizar a los individuos que habrían agredido a ambas víctimas".