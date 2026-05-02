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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Los resultados de la cuarta fecha de la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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A partir de este sábado 2 de mayo se disputa la cuarta fecha de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores 2027.

- Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:

Sábado 2 de mayo

  • Audax Italiano 1-1 Unión La Calera, Finalizado. Estadio Bicentenario de La Florida

0-1: 84' Kevin Méndez (ULC); 1-1: 90' Michael Vadulli (ACSI)

Domingo 3 de mayo

  • Universidad de Concepción vs. Universidad Católica, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Deportes Limache vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Lunes 4 de mayo

  • Deportes Concepción vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Miércoles 13 de mayo

  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

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