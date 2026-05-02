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Los resultados de la cuarta fecha de la Copa de la Liga
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue todos los partidos del flamante torneo en Cooperativa.cl
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A partir de este sábado 2 de mayo se disputa la cuarta fecha de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores 2027.
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0-1: 84' Kevin Méndez (ULC); 1-1: 90' Michael Vadulli (ACSI)