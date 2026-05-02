Los resultados de la cuarta fecha de la Copa de la Liga

A partir de este sábado 2 de mayo se disputa la cuarta fecha de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores 2027.

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Sábado 2 de mayo

Audax Italiano 1-1 Unión La Calera, Finalizado. Estadio Bicentenario de La Florida

0-1: 84' Kevin Méndez (ULC); 1-1: 90' Michael Vadulli (ACSI)

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile , 15:00 horas (por comenzar). Estadio La Portada. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes .

, 15:00 horas (por comenzar). Estadio La Portada. Sigue el y el relato en la . Everton vs. Palestino , 15:00 horas. Estadio Sausalito

, 15:00 horas. Estadio Sausalito Ñublense vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Domingo 3 de mayo

Universidad de Concepción vs. Universidad Católic a, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"

a, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa" Deportes Limache vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Lunes 4 de mayo

Deportes Concepción vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Miércoles 13 de mayo