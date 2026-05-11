O'Higgins clasificó a semis en la Copa de la Liga tras remontada de Palestino sobre Limache

O'Higgins se convirtió este lunes en el primer clasificado a las semifinales de la Copa de la Liga 2026, tras la remontada de Palestino por 3-2 sobre Deportes Limache en el Estadio Municipal de La Pintana, en la quinta fecha del Grupo C.

El cuadro tomatero necesitaba la victoria para estirar la definición a la última fecha, pero la victoria de los árabes permitió que los celestes de Rancagua se quedaran de forma definitiva con el liderato, con 11 puntos, cinco más que los limachinos.

El partido fue frenético en los primeros minutos, ya que Gonzalo Tapia abrió la cuenta para los árabes a los dos minutos, y la reacción de Limache fue inmediata, con el empate de Marcos Arturia (4').

El cuadro dirigido por Víctor Rivero tomó el control de las acciones ofensivas y se puso en ventaja a los 17, con un golazo de una de sus figuras, Daniel "Popín" Castro.

Con el marcador a favor, Limache continuó dominando a los árabes, aunque falló en el finiquito y dejó pasar varias oportunidades para liquidar el encuentro.

Finalmente, en la recta final, Palestino tomó un impulso para frustrar las aspiraciones de los limachinos. Bryan Carrasco lo igualó con un penal en el 86', y dos minutos después fue Ronnie Fernández el encargado de sellar el triunfo, para la amargura de la visita.

Con el resultado, Limache quedó con seis puntos, sin posibilidad matemática de alcanzar a O'Higgins, con 11 unidades y faltando solo una fecha por disputar.

Palestino, por su parte, quedó tercero en la tabla, con 5 puntos, celebrando su primer triunfo en la Copa de la Liga.

En la última fecha del Grupo C, que se disputará el domingo 7 de junio, O'Higgins enfrentará a Palestino en El Teniente, mientras que Everton visitará a Limache en el "Lucio Fariña".