Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.0°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Palmarés: Coquimbo Unido conquistó la primera edición de la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro aurinegro aseguró el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

Palmarés: Coquimbo Unido conquistó la primera edición de la Copa de la Liga
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Coquimbo Unido conquistó la primera edición de la Copa de la Liga tras superar por 3-0 a O'Higgins en el Estadio Santa Laura de Santiago este sábado, resultado con el que inauguró el historial del certamen y aseguró el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

El conjunto aurinegro sumó su tercer trofeo en menos de dos temporadas, luego de coronarse campeón en la Liga de Primera 2025 y en la Supercopa de Chile 2026.

Revisa los campeones de la Copa de la Liga:

  • 2026: Coquimbo Unido

Palmarés de Coquimbo Unido:

  • Liga de Primera (1): 2025.
  • Supercopa de Chile (1): 2026.
  • Copa de la Liga (1): 2026.
  • Liga de Ascenso (4): 1962, 1977, 2018, 2021.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada