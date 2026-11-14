Palmarés: Coquimbo Unido conquistó la primera edición de la Copa de la Liga

Coquimbo Unido conquistó la primera edición de la Copa de la Liga tras superar por 3-0 a O'Higgins en el Estadio Santa Laura de Santiago este sábado, resultado con el que inauguró el historial del certamen y aseguró el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

El conjunto aurinegro sumó su tercer trofeo en menos de dos temporadas, luego de coronarse campeón en la Liga de Primera 2025 y en la Supercopa de Chile 2026.

Revisa los campeones de la Copa de la Liga:

2026: Coquimbo Unido

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