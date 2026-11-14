Hallan cuerpo en el Zanjón de la Aguada durante búsqueda de Benjamín Galdámez

Equipos especializados de rescate y policiales hallaron este sábado el cadáver de un hombre en el cauce del Zanjón de la Aguada, en la comuna de Maipú, en medio de los operativos desplegados para dar con el paradero de Benjamín Galdámez, de 19 años, cuyo rastro se perdió el pasado 20 de octubre.

El descubrimiento fue realizado por rescatistas del Grupo Especializado en Rescate Subacuático (GERSA), quienes rastreaban una zona de alto interés investigativo y notificaron a las instituciones competentes.

Al lugar acudió personal de la Policía de Investigaciones (PDI), peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), efectivos de Bomberos y representantes del Ministerio Público.

Pese al operativo en terreno, las autoridades aclararon que aún no es factible aseverar la identidad del fallecido.

Peritajes científicos y estado del cuerpo

La fiscal Yasna Pastén se constituyó en el sector para coordinar las primeras pericias e instruir los exámenes preliminares sobre el cadáver.

Según explicó la persecutora de la Fiscalía Metropolitana Occidente, tras ser informados del hallazgo, diversas instituciones se desplegaron en la zona "para hacer un examen externo, verificar en qué condiciones se encontraba este cadáver y si podía corresponder a la víctima que nos encontramos actualmente en investigación, Benjamín Galdámez".

Asimismo, detalló el procedimiento pericial a seguir: "Hay tres formas de identificar a una persona: facialmente, si es que la familia lo reconoce; por huellas digitales; y por huella genética. En este caso, el estado del cuerpo no permite ninguno de los dos primeros", precisó.

El operativo se concentró en uno de los puntos de interés fijados por la desaparición del joven de 19 años. (FOTO: ATON)

"Por lo tanto, acá lo que vamos a tener que esperar es al Servicio Médico Legal y poder hacer la identificación científica a través de la huella genética. Lo que sí podemos decir ahora es que no podemos afirmar que efectivamente sea él por el examen externo que se le ha hecho al cadáver", puntualizó Pastén.

Benjamín Galdames fue visto por última vez tras salir de su hogar el 20 de octubre en Maipú, perdiendo contacto con su círculo cercano.

Las indagatorias establecieron que ese día estuvo en compañía de un excompañero de colegio de 20 años, identificado como Vladimir.

El caso tomó un rumbo definitorio tras la detención de dicho sujeto, quien confesó ante el Ministerio Público haber disparado contra la víctima. De acuerdo con los antecedentes de la fiscalía, el cuerpo fue posteriormente arrojado a las aguas del Zanjón de la Aguada, sitio donde finalmente se concentraron los rastreos.