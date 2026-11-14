Coquimbo Unido superó a O'Higgins y se consagró campeón de la Copa de la Liga

Coquimbo Unido revalidó su exitoso presente y, tras la obtención de la Supercopa 2026 a inicios de año, este domingo venció por 3-0 a O'Higgins en el Estadio Santa Laura en la final de la Copa de la Liga, adjudicándose así la edición inaugural del certamen y asegurando el boleto de "Chile 3" para la Copa Libertadores 2027.

Decidido a plasmar su paternidad reciente sobre el elenco rancagüino, el conjunto aurinegro impuso intensidad desde el comienzo y rompió la paridad a través de Luis Riveros, quien capturó un balón suelto en el área chica para empujarlo bajo la línea (31').

Antes del descanso, Guido Vadalá estiró la ventaja cazando un rebote de Omar Carabalí tras un potente tiro de Manuel Fernández (45+3'). Con esto, el conjunto "pirata" encaminó

En el complemento, el equipo dirigido por Hernán Caputto mantuvo el control del trámite y estructuró el resultado definitivo gracias a una combinación entre Vadalá y el propio Riveros, quien clavó un zurdazo al ángulo para sellar su doblete y erigirse como el máximo artillero en solitario del torneo con cinco conquistas (56').

Pese a los intentos de la escuadra celeste por reaccionar, Carabalí evitó una diferencia mayor en el tramo final al contener un mano a mano frente a Lucas Pratto (84'), asegurando la tranquila resolución del encuentro para los coquimbanos.

Con este logro, Coquimbo Unido inscribió su nombre como el primer campeón en el historial de la Copa de la Liga y aseguró su cupo en la Supercopa de Chile 2027; mientras que O'Higgins deberá enfocar sus esfuerzos en el cierre de la Liga de Primera para sellar su permanencia en la máxima categoría.