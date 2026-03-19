Universidad de Chile quiere un triunfo ante La Serena en el debut de la Copa de la Liga

Universidad de Chile buscará un triunfo ante Deportes La Serena este viernes, desde las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Nacional, en el duelo inaugural de la Copa de la Liga, nuevo torneo de la ANFP.

El cuadro estudiantil, aún dirigido interinamente por Jhon Valladares, viene de tomar un impulso tras ganar la semana pasada a Coquimbo Unido en la Liga de Primera, días después de la salida del entrenador Francisco "Paqui" Meneghini.

Los azules, además, están a la espera de la llegada del argentino Fernando Gago, quien será nuevo técnico del equipo, por lo que tratarán de arrancar de la mejor forma en el nuevo torneo, que da un cupo como Chile 3 a la Copa Libertadores de 2027.

Para el partido, válido por la primera fecha del Grupo D, la gran novedad en el cuadro universitario está en el arco, con el ingreso del veterano Cristopher Toselli por Gabriel Castellón.

La formación será con Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Romero, Israel Poblete, Javier Altamirano; Maxi Guerrero, Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas.

Deportes La Serena, por su parte, viene en alza. El conjunto papayero lleva cuatro partidos consecutivos sin perder, y el último fue un exigido empate 2-2 ante Ñublense en Chillán.

La posible oncena que utilizará el técnico Felipe Gutiérrez será con Federico Lanzillota; Bruno Gutierrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante, Joaquín Gutiérrez, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; y Diego Rubio.

El duelo inaugural de la Copa de la Liga será arbitrado por Rodrigo Carvajal, asistido por Juan Serrano y Leslie Vásquez; el cuarto juez será Gustavo Ahumada y contará con VAR, a cargo de Piero Maza y Rodrigo Farías.

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