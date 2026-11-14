[VIDEO] El tenso encontrón del "Mono" Sánchez con jugadores de O'Higgins tras título de Coquimbo

Una tarde consagratoria vivió Coquimbo Unido tras proclamarse flamante campeón de la Copa de la Liga, luego de brindar una exhibición de contundencia en el Estadio Santa Laura para vencer por 3-0 a O'Higgins de Rancagua bajo la conducción técnica de Hernán Caputto.

Sin embargo, los festejos aurinegros en la cancha de Independencia arrancaron con una escena de alta tensión. Apenas el árbitro decretó el término del cotejo, el experimentado golero coquimbano, Diego "Mono" Sánchez, se enfrascó en una acalorada discusión cara a cara con futbolistas del "Capo de Provincia".

El cruce de palabras rápidamente derivó en manotazos y empujones al borde del área, encendiendo las alarmas en el cierre de la definición. Afortunadamente, integrantes del plantel "pirata" reaccionaron a tiempo para contener y separar a su guardameta, evitando que el conato pasara a mayores y permitiendo que la delegación norteña diera paso a la vuelta olímpica.

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