[VIDEO] La UC quedó con diez jugadores ante U. de Conce por roja a Salas

El futbolista José Ignacio Salas, de Universidad Católica, fue expulsado luego de recibir dos tarjetas amarillas en menos de un minuto: La primera por una discusión y la segunda por una fuerte infracción sobre Agustín Urzi, dejando al elenco "cruzado" con un jugador menos en su partido con Universidad de Concepción por la Copa de la Liga.