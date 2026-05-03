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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

[VIDEO] La UC quedó con diez jugadores ante U. de Conce por roja a Salas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa la jugada que dejó al cuadro "cruzado" en desventaja numérica.

[VIDEO] La UC quedó con diez jugadores ante U. de Conce por roja a Salas
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El futbolista José Ignacio Salas, de Universidad Católica, fue expulsado luego de recibir dos tarjetas amarillas en menos de un minuto: La primera por una discusión y la segunda por una fuerte infracción sobre Agustín Urzi, dejando al elenco "cruzado" con un jugador menos en su partido con Universidad de Concepción por la Copa de la Liga.

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