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[VIDEO] La UC quedó con diez jugadores ante U. de Conce por roja a Salas
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa la jugada que dejó al cuadro "cruzado" en desventaja numérica.
Revisa la jugada que dejó al cuadro "cruzado" en desventaja numérica.
El futbolista José Ignacio Salas, de Universidad Católica, fue expulsado luego de recibir dos tarjetas amarillas en menos de un minuto: La primera por una discusión y la segunda por una fuerte infracción sobre Agustín Urzi, dejando al elenco "cruzado" con un jugador menos en su partido con Universidad de Concepción por la Copa de la Liga.