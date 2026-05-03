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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

[VIDEO] Los atajó Darío Melo: Cecilio Waterman perdió dos penales ante la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero de U. Católica evitó en dos ocasiones la anotación del panameño.

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El arquero de Universidad Católica Darío Melo se hizo gigante en el "Ester Roa Rebolledo" al atajar dos lanzamientos penales al atacante panameño Cecilio Waterman, evitando el tercer gol de Universidad de Concepción en el partido por Copa de la Liga.

Cuando el encuentro estaba 2-2, debido al empate anotado por David Retamal, el conjunto local dispuso de una pena máxima que en primera instancia fue atajada por el meta visitante.

La ejecución se repitió por invasión del área grande, verificada en el VAR, y Melo otra vez tapó el remate, pese a que Waterman cambió el lado.

El duelo se mantuvo igualado:

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