Vuelve discutida modalidad: Duelo de la UC y Cobresal será exclusivo de HBO Max

Tras criticadas pruebas con partidos de Colo Colo y Universidad de Chile en jornadas anteriores, la Copa de la Liga volverá a transmitir a uno los "tres grandes" únicamente por streaming, con el choque de Universidad Católica y Cobresal de la última fecha.

TNT Sports confirmó que el encuentro del sábado 6 de junio (18:00 horas) solo se emitirá a través de la plataforma HBO Max, que está disponible como aplicación en dispositivos móviles y televisores inteligentes, además de un formato de sitio web para navegador.

Cabe recordar que la utilización de la app no significará un costo adicional para los suscriptores al canal TNT Sports Premium; ya que pueden ingresar a HBO Max utilizando las credenciales virtuales de su cableoperador.

Pese a lo anterior, hinchas albos y azules plagaron las redes sociales de reclamos durante sus respectivos partidos bajo esta modalidad, acusando falta de coordinación entre cableoperadores y la plataforma para validar los accesos, además de dificultades para adultos mayores y zonas rurales o remotas con conexión a internet inestable.

Cómo ver el partido

Para acceder a ambos encuentros, existen dos alternativas simples:

1. Acceder con TNT Sports Premium (sin costo adicional)

Quienes ya cuenten con TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max, autenticando con las credenciales asociadas a su servicio, correo electrónico y contraseña, y seguir los pasos en "Conectar con tu proveedor".

Paso a paso para acceder a TNT Sports en HBO Max

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max. Seleccionar "Iniciar sesión". Elegir la opción "Conectar con tu proveedor". Buscar el operador de TV correspondiente. Ingresar con los datos de usuario, correo y contraseña del servicio contratado. Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido.

Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido.

2. Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max

Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com, acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.