Atlético de Madrid arrolló a Barcelona en la semifinal ida de la Copa del Rey

Atlético de Madrid goleó por 4-0 a Barcelona en el Estadio Metropolitano de la capital española en la semifinal de ida de la Copa del Rey.

El encuentro comenzó con suerte para los colchoneros, ya que a los 7 minutos se abrió el marcador tras un gol en propia puerta del zaguero español Eric García.

El segundo tanto del elenco dirigido por Diego Simeone lo anotó el francés Antoine Griezmann a los 14'.

A los 33 minutos, el reciente refuerzo de los de Madrid, Ademola Lookman definió al segundo palo y sacudió la red de los catalanes, luego de una gran asistencia del argentino Julián Alvares.

El arrollador primer tiempo de los rojiblancos lo culminaría Alvares con un remate desde la media luna que doblegó al arquero blaugrana a los 45+2' y dejó el cotejo 4-0 a favor de Atlético de Madrid en los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, la intensidad del partido disminuyó y la acción más destacada fue la expulsión del central culé, Eric García a los 85 minutos.

La semifinal de vuelta será el martes 3 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Camp Nou.