Pellegrini vuelve a la cancha de Alcorcón: "No tiene sentido analizar tras tanto tiempo"

El entrenador chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, anticipó el estreno del conjunto verdiblanco en la Copa del Rey ante el modesto CD Artístico Navalcarnero (de la cuarta división española), compromiso que tendrá como condimento especial el retorno del técnico a la cancha de Alcorcón, escenario de una de las caídas más amargas de su trayectoria.

El duelo se disputará en el Estadio Municipal de Santo Domingo, recinto donde en octubre de 2009 el DT nacional sufrió una estrepitosa goleada por 4-0 frente a la AD Alcorcón mientras dirigía a Real Madrid, hito conocido popularmente como el "Alcorconazo".

Consultado por aquel recuerdo en la antesala del cruce, Pellegrini le restó dramatismo a la coincidencia geográfica: "Fue una de las muchas sorpresas que se dan en Copa y un traspié importante de los que uno debe aprender, pero sucedió por diversos motivos que no tiene sentido analizar después de tanto tiempo", afirmó con serenidad.

En cuanto a los objetivos en la competición, certamen que ya conquistó con el elenco bético en 2022, el técnico santiaguino remarcó su trascendencia al recordar que "en seis partidos permite estar en una final".

"Es un torneo más corto que la Champions y la Europa League, aunque igual de difícil porque los mismos equipos que tenemos por encima en la Liga están en Copa. No jugaremos pensando en llegar a la final, sino en hacer un buen partido y ya se verá cuál es el camino", advirtió.

De cara al compromiso ante Navalcarnero, el estratega adelantó que utilizará rotaciones: "Lo más importante es el equipo. No me detengo en las individualidades; vamos con la idea de clasificar y jugar un buen partido, porque no se trata sólo de ganar, sino que nos sirve también para evaluar colectivamente".

Por último, Pellegrini exigió máxima concentración para evitar cualquier sobresalto. "Es un rival respetable, como todos. A pesar de estar en Segunda RFEF, si le das espacio a cualquier jugador profesional te va a marcar diferencias. No pasar apuros ante un equipo motivado con su gente depende exclusivamente de nosotros", cerró.