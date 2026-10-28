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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa del Rey

Real Betis de Pellegrini tiene nueva programación para su estreno en Copa del Rey

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido con Navalcarnero se suspendió esta jornada por un trágico accidente en Toledo.

Real Betis de Pellegrini tiene nueva programación para su estreno en Copa del Rey
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Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, conoció en esta jornada la nueva programación de su debut por Copa del Rey ante CDA Navalcarnero, duelo que estaba agendado precisamente para este miércoles y que fue suspendido por la tragedia ferroviaria que ocurrió en Toledo. 

El lamentable accidente, que dejó más de 60 fallecidos tras un choque de trenes, llevó a la Real Federación Española a suspender todos los compromisos de la jornada y reprogramó el partido de los andaluces. 

La RFEF nformó que el pleito entre los pupilos del "Ingeniero" y el cuadro de Segunda Federación (cuarta categoría del balompié hispano) quedó fijado para el jueves 12 de noviembre.

Este será un desafío de planificación para el equipo de Pellegrini, ya que la programación coincide con la fecha FIFA de noviembre, y se espera que varios titulares sean citados en sus respectivas selecciones. 

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