Tras detectar y vacunar a 44 mil niños rezagados, Minsal llamó a completar esquema contra el sarampión

El Ministerio de Salud (Minsal) llamó a la población a completar el esquema de vacunación del sarampión para menores de edad, luego de implementar una estrategia que buscó e inoculó a 44 mil niños que se encontraban rezagados.

La campaña fue desplegada por la cartera con el objetivo de combatir las cifras deficientes de inoculaciones contra esta enfermedad en menores de hasta seis años.

La estrategia adquiere especial relevancia hoy, ya que si bien el sarampión se encuentra erradicado en Chile desde 1993, el riesgo de que vuelva es elevado: el continente americano registra la tasa de contagio más alta en 22 años.

"En junio, teníamos más de 180 mil niños que no tenían el esquema de vacunación y, gracias a esta estrategia, logramos contactar y vacunar a más de 44 mil", dijo la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

"Insistimos en el llamado a los padres, madres y tutores de niños que no tienen su esquema de vacunación completo -aunque tengan cuatro o cinco años o estén fuera de la edad que sugiere el esquema-, que lo hagan y se acerquen a cualquier vacunatorio público o privado", agregó.

En la misma línea, el representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Giovanni Escalante, alertó que existe "una movilidad humana muy grande y el virus camina con las personas".

"En los países donde está habiendo una diseminación de los casos, es porque el virus encuentra a aquella persona que no ha sido vacunada, y va hallando a otras y comienza una cadena de transmisión", explicó.

Según el último reporte de la OPS, en América se han notificado más de 55 mil casos confirmados en 17 países, casi cinco veces más que en el mismo período de 2025, con 77 fallecidos.

Infectóloga: Nuestro problema está en la segunda dosis

El sarampión es una enfermedad vírica aguda y altamente contagiosa causada por un virus del género Morbillivirus, de la familia Paramyxoviridae.

Se transmite fácilmente por vía aérea a través de gotitas que una persona infectada expulsa al toser, estornudar o hablar, y puede mantenerse activo en el aire o sobre superficies hasta por dos horas.

Puede causar encefalitis, convulsiones, ceguera e incluso la muerte, a la vez que una sola persona puede contagiar a entre 12 y 18 más.

La primera dosis de la vacuna se coloca a los 12 meses de edad y la segunda a los 36. Ésta, según la infectóloga de la U. de Chile Jeannette Dabanch, es la que menor tiene cobertura.

"Nuestro problema está en la segunda dosis que se pone a los 36 meses. Lamentablemente, Chile ha mostrado un porcentaje (de cobertura) que ha ido disminuyendo en el tiempo y que se encuentra en entre el 70 y el 75%, considerando que necesitamos un 95%", dijo la doctora y médico internista del Hospital Clínico de la casa de estudios.

"La segunda dosis es importante, porque termina de reforzar la capacidad que tenga nuestro sistema inmune de responder", afirmó Dabanch.