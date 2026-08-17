Felipe Loyola tuvo un rol clave en triunfo de Pisa ante Empoli en la Copa Italia

El chileno Felipe Loyola comenzó su temporada en Europa al ver acción este lunes en la Copa Italia, al entrar en el empate 1-1 de Pisa ante Empoli y anotar en la tanda de penales, siendo clave en el triunfo por 4-3 de su equipo para avanzar a la ronda de 16avos de final.

La escuadra del chileno se fue al descanso en ventaja gracias al tanto de Tommaso Marras (44'), pero la visita emparejó las cifras en el complemento a través de Eduardo Saporiti (61').

Loyola entró a la cancha en el minuto 69, cuando el partido estaba igualado, y no pudo marcar diferencias en el tiempo reglamentario.

Sin embargo, Loyola tuvo la responsabilidad de ejecutar el cuarto penal, el último de su equipo; posterior a ello, el propio Saporiti falló para Empoli, dándole la clasificación a Pisa.

En la próxima fase, Pisa enfrentará a Fiorentina, equipo que goleó a Benevento por 4-1.