Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago13.9°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Italia

Felipe Loyola tuvo un rol clave en triunfo de Pisa ante Empoli en la Copa Italia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno anotó en la tanda de penales.

Felipe Loyola tuvo un rol clave en triunfo de Pisa ante Empoli en la Copa Italia
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chileno Felipe Loyola comenzó su temporada en Europa al ver acción este lunes en la Copa Italia, al entrar en el empate 1-1 de Pisa ante Empoli y anotar en la tanda de penales, siendo clave en el triunfo por 4-3 de su equipo para avanzar a la ronda de 16avos de final.

La escuadra del chileno se fue al descanso en ventaja gracias al tanto de Tommaso Marras (44'), pero la visita emparejó las cifras en el complemento a través de Eduardo Saporiti (61').

Loyola entró a la cancha en el minuto 69, cuando el partido estaba igualado, y no pudo marcar diferencias en el tiempo reglamentario.

Sin embargo, Loyola tuvo la responsabilidad de ejecutar el cuarto penal, el último de su equipo; posterior a ello, el propio Saporiti falló para Empoli, dándole la clasificación a Pisa.

En la próxima fase, Pisa enfrentará a Fiorentina, equipo que goleó a Benevento por 4-1.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada