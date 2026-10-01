Schalper pidió que Quiroz se desdiga de su "nadie consume parafina"

Andrea Balladares y Diego Schalper, presidenta y diputado de Renovación Nacional, coincidieron en calificar como "desafortunada" la frase del ministro de Hacienda respecto a que "nadie consume parafina".

Jorge Quiroz la lanzó el miércoles al justificar el descongelamiento del precio del kerosene -que el Gobierno había mantenido fijo desde abril para moderar los efectos de "bencinazo"-, y que se tradujo en un alza de 281 pesos por litro.

"Hoy día nadie consume parafina, porque a estas temperaturas, la verdad es que el consumo es mínimo. Ése es el motivo por el cual se descontinuó (la contención del precio)", explicó el economista.

"Yo creo que fue una frase desafortunada. Obviamente, en este periodo de primavera y verano, probablemente se usa poco de calefacción, pero no es el contexto (adecuado para decirlo así)", opinó la senadora Balladares.

"En mi caso, en la Región del Maule, usamos parafina y leña. Y cada región tiene su realidad...Probablemente Santiago tiene un uso más de electricidad", analizó la timonel oficialista.

Más duro fue Schalper, jefe de bancada de los diputados del partido: "Conversé temprano con él (con Quiroz). Yo creo que él es consciente de que esa frase fue desafortunada y espero que la corrija a la brevedad".

En la conversación "le dije, tal cual: 'Jorge, mira, yo que te conozco tengo clarísimo que a ti lo que te mueve es mejorarles la vida a los chilenos -porque lo que él quiso decir es que, en comparación con otros momentos del año, evidentemente, quizás, hay un uso menor (ahora)-, pero creo que la frase no se entiende bien".

"En política uno no debe tener problemas en decir: 'Mire, ayer no me expresé de la mejor forma, esto fue lo que quise decir'", reflexionó Schalper.