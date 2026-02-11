2 de Mayo despachó a Alianza Lima en histórica clasificación a Fase 2 de Libertadores

El club paraguayo 2 de Mayo concretó una jornada histórica al avanzar a Fase 2 de su primera Copa Libertadores, nada menos que de visitante frente a Alianza Lima en la revancha de su llave.

El "Gallo Norteño" se llevó la clasificación con un empate 1-1 que dejó el global 2-1 a su favor.

Luis Advíncula puso la cuota de misterio con el gol limeño que emparejaba la serie al minuto 63', y que iba a llevar todo a los penales.

Los "íntimos", dirigidos por Pablo Guede y sin el lesionado Esteban Pavez, trataron de desequilibrar y pasar directo a la penúltima etapa previa a la fase grupal, pero un penal sancionado en el VAR terminó sentenciando la historia a los 74'.

Brahian Ayala entró a patear directamente desde la banca, reemplazando a un Ezequiel Aranda que estaba listo para servir, y colocó con un cañonazo el empate que clasificó a su equipo.

Alianza se volcó al ataque, pero los nervios y el arquero Angel Martinez impidieron un nuevo movimiento en el marcador. Así, la algarabía paraguaya se desató con el pitazo final en Lima.

Ahora, 2 de Mayo se medirá en Fase 2 a otro equipo peruano: Sporting Cristal. La ida será entre el 17 y 19 de febrero, y la revancha una después, entre los días 24 y 26.