Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.7°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Alejandro Domínguez abrió la puerta a que equipos de Concacaf vuelvan a la Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mandamás del fútbol sudamericano se refirió a la opción de equipos de México y Estados Unidos vuelvan a competir en los torneos de Conmebol.

Alejandro Domínguez abrió la puerta a que equipos de Concacaf vuelvan a la Libertadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, dejó la puerta abierta a la posibilidad de que equipos de la Concacaf vuelvan a jugar torneos de Conmebol.

En Brasil, el dirigente paraguayo explicó que la puerta siempre ha estado abierta, aunque ello depende de la disposición del ente que regular el fútbol en Norte y Centroamérica y el Caribe.

"Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones. Pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente para la competición internacional y mundial", dijo el mandamás.

"La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, pero si quieren regresar tienen que regresar a través de Concacaf", añadió.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada