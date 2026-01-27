Alejandro Domínguez abrió la puerta a que equipos de Concacaf vuelvan a la Libertadores

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, dejó la puerta abierta a la posibilidad de que equipos de la Concacaf vuelvan a jugar torneos de Conmebol.

En Brasil, el dirigente paraguayo explicó que la puerta siempre ha estado abierta, aunque ello depende de la disposición del ente que regular el fútbol en Norte y Centroamérica y el Caribe.

"Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones. Pero sí, es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente para la competición internacional y mundial", dijo el mandamás.

"La puerta quedó abierta, recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta 2017, pero si quieren regresar tienen que regresar a través de Concacaf", añadió.