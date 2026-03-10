Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Barcelona de Guayaquil dio la sorpresa ante Botafogo y avanzó a la fase grupal de la Libertadores

Redacción Cooperativa

El cuadro ecuatoriano ganó en Río de Janeiro.

Barcelona de Guayaquil dio la gran sorpresa de la jornada en la Copa Libertadores y avanzó a la fase grupal del torneo continental, tras vencer por 0-1 a Botafogo en Río de Janeiro, en la revancha de la tercera ronda.

El cuadro ecuatoriano había igualado 1-1 en la ida en Guayaquil y golpeó a los cariocas en el Estadio Olímpico "Nilton Santos", en un duelo que fue arbitrado por el chileno Piero Maza.

La apertura de la cuenta fue tempranera para los visitantes, con una gran jugada colectiva que finiquitó Milton Celis (8').

Con la ventaja en el tablero, Barcelona cedió la posesión a Botafogo y apostó por el contragolpe, protegiendo el resultado y el pasaje a la siguiente ronda.

Barcelona conocerá a sus rivales en la fase grupal el 19 de marzo, cuando se celebre el sorteo de la Copa Libertadores, en la sede de Conmebol, en Paraguay, a las 20:00 horas (23:00 GMT).

En portada