Boca Juniors goleó a Barcelona de Ecuador y se mantuvo firme en el grupo de la UC

Boca Juniors venció 3-0 a Barcelona de Ecuador este martes y se afianzó en el liderato del Grupo D de la Copa Libertadores.

En la Bombonera, el equipo argentino hizo fuerte su localía y goleó al conjunto de Guayaquil gracias a los tantos de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacibar y Andrés Herrera.

Con este resultado, Boca quedó como líder con 6 puntos, mientras que Barcelona de Ecuador complica sus aspiraciones al quedar último sin puntos.

Por este grupo Universidad Católica visitará este miércoles a Cruzeiro, en duelo clave para buscar la clasificación a la siguiente fase del torneo internacional.