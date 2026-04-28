Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.9°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Caputto y el desafío de Coquimbo ante Tolima: "Queremos ser competitivos a nivel internacional"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico del cuadro "pirata" reconoció el desgaste físico del plantel, pero aseguró que buscarán "estar en la mejor forma" para el duelo de este martes en Colombia.

Caputto y el desafío de Coquimbo ante Tolima:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Coquimbo Unido ya se encuentra en suelo cafetalero para intentar dar un nuevo golpe en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras el revitalizador triunfo obtenido ante Universitario de Lima en Perú, el elenco nortino se mentaliza en lo que será su choque de este martes frente a Deportes Tolima.

Pese al optimismo por el presente internacional, el técnico del conjunto aurinegro, Hernán Caputto, puso el foco en la exigente agenda que ha debido afrontar su plantilla.

"Estamos buscando la recuperación de los muchachos, que descansen y lleguen bien. Enfrentaremos un partido muy importante y vamos a estar en la mejor forma para ese compromiso", expresó el estratega en la antesala del viaje.

En esa misma línea, el exportero remarcó la ambición del club de dejar una huella en el torneo continental: "Estamos participando en varios frentes y queremos ser competitivos también en el campo internacional", añadió.

El compromiso entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido está programado para este martes a las 22:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, y tú podrás seguir todos los detalles a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada