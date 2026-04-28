Caputto y el desafío de Coquimbo ante Tolima: "Queremos ser competitivos a nivel internacional"

Coquimbo Unido ya se encuentra en suelo cafetalero para intentar dar un nuevo golpe en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras el revitalizador triunfo obtenido ante Universitario de Lima en Perú, el elenco nortino se mentaliza en lo que será su choque de este martes frente a Deportes Tolima.

Pese al optimismo por el presente internacional, el técnico del conjunto aurinegro, Hernán Caputto, puso el foco en la exigente agenda que ha debido afrontar su plantilla.

"Estamos buscando la recuperación de los muchachos, que descansen y lleguen bien. Enfrentaremos un partido muy importante y vamos a estar en la mejor forma para ese compromiso", expresó el estratega en la antesala del viaje.

En esa misma línea, el exportero remarcó la ambición del club de dejar una huella en el torneo continental: "Estamos participando en varios frentes y queremos ser competitivos también en el campo internacional", añadió.

El compromiso entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido está programado para este martes a las 22:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, y tú podrás seguir todos los detalles a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl