Con uno menos: Sporting Cristal obtuvo un frenético empate ante 2 de Mayo en la Libertadores

Un frenético desenlace se vio en el Estadio Río Parapití de Paraguay, con el empate 2-2 que se llevó Sporting Cristal de visita ante 2 de Mayo, por la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores.

El elenco peruano se quedó con uno menos tras la expulsión de Luis Iberico al minuto 39, por una dura barrida contra Sergio Sanabria.

Pese a aquel revés, los "cerveceros" abrieron la cuenta a los 62' con un gran tiro penal del experimentado Yoshimar Yotún.

El luchador cuadro local, verdugo de Alianza Lima, reaccionó en el final con el empate anotado por Fernando Cáceres (83'); preámbulo de un loco cierre.

De inmediato, luego de sacar desde el medio, Cristiano da Silva hizo un autogol: 2 de Mayo pasó la frente por 2-1 parcial en los 84'.

Sin embargo, otro gol en contra emparejó la cuenta: Al portero Angel Martínez se le escapó el balón apenas tres minutos después (87'), luego de un centro que parecía controlado e inofensivo.

De esta manera, todo quedó abierto para la revancha en Perú, el martes 24 de febrero a las 21:30 horas.