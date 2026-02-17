ONG propalestina afirma que Chile podría juzgar hasta a 111 soldados israelíes

Un total de 111 chilenos con doble nacionalidad -también israelí- integran la lista oficial de soldados que han participado en operaciones militares en Gaza y Cisjordania desde octubre de 2023.

Según el Centro de Información sobre Palestina, esto abre la posibilidad de que sean juzgados en nuestro país si es que existen indicios de que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Stefanie Elias Musalem, directora del Centro, explicó a la agencia de noticias EFE que la cifra fue facilitada por el propio Ejército israelí, en respuesta a una petición formal realizada por la ONG israelí Hatzlacha.

El requerimiento pedía aclarar cuántos soldados israelíes -ya como reservistas o en servicio activo- cuentan con doble nacionalidad.

De acuerdo al Centro sobre Palestina, la información abre la posibilidad de establecer un nuevo precedente jurídico: juzgar los crímenes de lesa humanidad, genocidio o de guerra cometidos en Gaza, con base en la propia legislación chilena y con penas que podrían alcanzar hasta 40 años cárcel.

Según estimaciones de medios israelíes, el Ejército hebreo cuenta actualmente con alrededor de 170 mil miembros en servicio activo, cifra que supera los 400 mil efectivos cuando se suman los reservistas.

De ellos, más de 50 mil tienen doble nacionalidad, y cerca de 2.500 son latinoamericanos: 1.686 brasileños, 609 argentinos, 181 mexicanos, 161 peruanos y los 111 chilenos, entre otros.

El planteamiento del Centro de Información sobre Palestina se conoce un día después de que un abogado chileno (Pablo Araya, en representación de la fundación internacional The Hind Rajab) presentara ante la Justicia de Chile una denuncia contra un soldado israelí, Rom Kovtun, que se encuentra en visita de turista, para que, por circunstancias extraordinarias, sea juzgado por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

Desde que se inició el genocidio en Palestina, en especial en la Franja de Gaza y Cisjordania, casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos con la excusa de que se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Según la Sanidad de Gaza, controlada por Hamás, al menos 72.050 palestinos han muerto -entre ellos más de 20 mil niños- desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó "actos de genocidio".