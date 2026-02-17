Prestianni negó insultos racistas contra Vinicius y acusó amenazas de jugadores de Real Madrid

El argentino Gianluca Prestianni, delantero de Benfica, utilizó sus redes sociales para negar haber insultado con palabras racistas a Vinicius Junior durante el partido contra Real Madrid en la Champions, y acusó que recibió amenazas de jugadores del cuadro español.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", publicó el argentino en sus historias de Instagram.

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", agregó el delantero.

La publicación del argentino también fue replicada por Benfica en las redes sociales del club portugués.

El incidente entre Prestianni y Vinicius ocurrió en el segundo tiempo del partido, tras el gol del brasileño. En ese momento, el argentino se tapó la boca con la camiseta y el jugador de Real Madrid de inmediato fue al árbitro para acusar la situación.