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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Conmebol castigó a Coquimbo Unido con millonarias multas por irregularidades en Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club chileno fue sancionado con más de 20 mil dólares tras incumplimientos en seguridad, organización y protocolos en sus primeros partidos de la fase de grupos.

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Coquimbo Unido recibió un duro castigo por parte de la Conmebol, que aplicó multas que superan los 20.000 dólares (unos 18 millones de pesos) tras detectar una serie de irregularidades en sus primeros encuentros de la Copa Libertadores 2026.

Las sanciones se originan principalmente en el partido de la fecha 1, donde el cuadro chileno igualó 1-1 ante Nacional. En ese compromiso, el organismo impuso multas de 10.000, 8.000 y 3.000 dólares por infracciones al Reglamento de Seguridad, al Manual de Clubes y al Código Disciplinario.

Entre los incumplimientos detectados se encuentran fallas en las condiciones del área de transmisión (artículo 4.5.5), incumplimientos en el protocolo de inicio de partido (artículos 5.1.5 y 5.1.5.1), además de infracciones a normas de seguridad en los artículos 23, 24 y 41, vinculados a objetos prohibidos, instalación de elementos en tribunas y planificación operativa del estadio.

Asimismo, la resolución también consigna la vulneración del artículo 11 literal h) del Código Disciplinario, referido a no acatar instrucciones de los oficiales del partido.

En la fecha 2, donde Coquimbo Unido derrotó por 2-0 a Universitario como visitante, el club recibió una advertencia por una infracción al artículo 5.1.3 del Manual de Clubes, relacionada con la correcta carga y verificación de la alineación digital en el sistema COMET.

Las multas serán descontadas directamente de los ingresos que el club percibe por derechos de televisión o patrocinio en la competición, según estableció el organismo sudamericano.

Los expedientes abiertos por Conmebol se centran en incumplimientos operativos, de seguridad y de organización en el desarrollo de los partidos, lo que derivó en un castigo económico significativo para Coquimbo Unido en pleno desarrollo de la fase de grupos.

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