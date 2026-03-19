Conmebol reaccionó a insultos xenófobos de hinchas de Huachipato en duelo con Carabobo

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que abrió un expediente disciplinario al club Huachipato por fallas presentadas en el partido de vuelta ante Carabobo, por la segunda ronda de la Copa Libertadores.

De acuerdo a lo publicado por el organismo rector, el elenco del acero infringió el artículo 12.2 (referido al comportamiento de los hinchas) del Código Disciplinario de la Confederación, y el 15.2 del mismo documento, en relación insultos de índole racial.

En ese encuentro, tal como denunciaron jugadores del equipo visitante, los fanáticos del cuadro de la usina emitieron cánticos xenófobos contra el club "llanero".

La Conmebol estima una multa de 100.000 dólares por esta falta y en caso de reincidencia, la multa puede ascender hasta los 400.000 dólares

También hay una carpeta investigativa en torno al uso del marcador y la pantalla gigante (artículo 4.2.9 del Manual de Clubes de Conmebol).

El tercero, en tanto, da cuenta del Artículo 23 del Reglamento de Seguridad de Conmebol, el cual está relacionado con los objetos que están prohibidos en los estadios donde se disputen partidos regidos por la Confederación.

Recordar que en aquel partido, el cuadro de Talcahuano se inclinó por 1-2 y quedó fuera de la competencia a manos del cuadro venezolano.