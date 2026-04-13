Coquimbo Unido buscará ante Universitario su primera victoria en la Copa Libertadores

Coquimbo Unido buscará su primera victoria en su vuelta a la Copa Libertadores 2026, cuando visite a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima este martes a las 22:00 horas (02:00 GMT).

En su debut en el torneo internacional, los "Piratas" lograron cosechar un empate 1-1 en la agonía frente a Nacional en el Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso". Además llegan con descanso tras no disputar la novena fecha de la Liga de Primera.

El elenco aurinegro no registra bajas considerables por lo que su formación será con: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Guido Vadalá; Cristián Zavala, Alejandro Azócar y Nicolás Johansen.

Por su parte el cuadro de Universitario viene de empatar sin goles ante Deportes Tolima como visitante y tendrá la misión de hacerse fuerte de local ante el conjunto chileno.

La probable formación del cuadro "Crema" será con: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Edison Flores y Alex Valera

Este duelo será arbitrado por el brasileño Ramón Abatti asistido por Rodrigo Correa y Víctor Imaxu; el cuarto juez será Matheus Candancan y el VAR estará a cargo de Wagner Reway.

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