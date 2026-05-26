Coquimbo Unido ganó su grupo de la Libertadores pese a derrota con Nacional

Tras la sexta y última fecha, Coquimbo Unido terminó como flamante puntero del Grupo B de la Copa Libertadores, más allá de su derrota por 1-0 ante Nacional en Uruguay.

Los "piratas" llegaron al partido ya clasificados a octavos de final, pero se jugaban acabar en la cima; lo que fue posible por el empate 0-0 en simultáneo de Deportes Tolima ante Universitario.

Maximiliano Gómez abrió la cuenta para el "Bolso" rápidamente: A los seis minutos clavó un tiro libre al ángulo; volviendo estéril la volada de Gonzalo Flores.

El partido se caracterizó por la lucha y refriega, con contadas llegadas de peligros a los arcos. En aquellas oportunidades los porteros y defensores respondieron.

Una controversial jugada se dio al minuto 19 con un suelazo de Sebastián Coates a Guido Vadalá luego de impactar el balón. El juez argentino Maximiliano Ramírez y el VAR consideraron que fue una acción de juego; independiente de lo duro que fue el golpe al volante "pirata".

En los 41' Tomás Viera realizó una dura entrada contra Francisco Salinas; causándole una palanca con riesgo de una lesión de gravedad. Pese a lo peligroso de la acción, el árbitro Ramírez solo mostró amarilla y el VAR tuvo que llamar a corregir. Tras la revisión, se cambió la tarjeta por roja directa.

El fin primer tiempo encendió las alarmas en Panamá para el Mundial, pues el arquero de Nacional Luis Mejía acusó problemas físicos antes de irse al vestuario. El portero, con pasado en Unión Española, tuvo que ser reemplazado durante el descanso.

En el complemento Nacional no dudó en defender el resultado con un hombre menos. Aunque intentó sin éxito tener algún acercamiento, el juego se resumió en centros coquimbanos y despejes orientales.

Aún con los últimos minutos de adición en marcha acabó el partido de Tolima y Nacional, lo que dejó selladas las posiciones finales en el grupo.

Coquimbo Unido ganó el grupo con 10 puntos, seguido por Tolima con ocho; mismo puntaje de un Nacional que se metió en play-offs de Copa Sudamericana. Universitario quedó fuera de todo con seis positivos.

Ahora al campeón chileno le resta esperar para conocer a su rival de octavos de final en el sorteo a realizarse este viernes 29 de mayo a las 11:00 horas de Chile (15:00 GMT) en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

Ficha del Nacional vs. Coquimbo Unido:

NACIONAL (1): Luis Mejía (45' Ignacio Suárez); Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates [C], Agustín Rogel, Tomás Viera; Agustín Dos Santos, Juan Ignacio García, Nicolás Lodeiro (45' Emiliano Ancheta); Tomás Verón Lupi (45' Baltasar Barcia / 57' Luciano Boggio), Rodrigo Martínez (81' Juan Cruz de los Santos); Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava

COQUIMBO UNIDO (0): Gonzalo Flores; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández [C], Juan Cornejo; Dylan Glaby (73' Nicolás Johansen), Salvador Cordero; Cristián Zavala, Guido Vadalá (60' Luis Riveros), Benjamín Chandía (87' Alejandro Azócar); Lucas Pratto. DT: Hernán Caputto

ESTADIO: Gran Parque Central, Montevideo

ARBITRO: Maximiliano Ramírez (ARG)

GOLES: 1-0: 6' Maximiliano Gómez (NAC)

TARJETAS AMARILLAS: 11' Dylan Glaby (COQ); 45+2' Agustín Rogel (NAC); 48' Manuel Fernández (COQ); 83' Benjamín Gazzolo (COQ); 90+5' Lucas Pratto (COQ)

TARJETAS ROJAS: 45' Tomás Viera (NAC)

Tabla de posiciones del Grupo B: