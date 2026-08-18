Coquimbo Unido luchará ante Platense por una histórica clasificación a cuartos en la Libertadores

Coquimbo Unido recibirá a Platense este miércoles en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", desde las 18:00 horas (22:00 GMT), en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde ambos equipos lucharán por una histórica clasificación a cuartos.

En el duelo de ida, el cuadro pirata, dirigido por Hernán Caputto, logró un agónico empate 1-1 gracias a un gol de Guido Vadalá en el último minuto, una anotación que permite soñar con una hazaña en el torneo.

Esta es la segunda vez que Coquimbo Unido participa en la Copa Libertadores y ya es una edición histórica para el club; en 1992, fue último en la fase grupal; este año, en cambio, se metió en la ronda de los 16 mejores y quiere seguir avanzando.

El cuadro aurinegro afronta este partido descansado, ya que el fin de semana no jugó en la Liga de Primera, tras postergar su compromiso con Universidad Católica.

La posible oncena que usará Coquimbo será con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristian Zavala, Pablo Rodríguez, Luis Riveros; y Lucas Pratto.

Platense, en su primera participación en el torneo continental, encara una serie abierta, tras dejar escapar la victoria la semana pasada, en un partido en donde pudieron terminar ganando 2-0, aunque todo se complicó con el penal que atajó Diego Sánchez a Guido Mainero y el posterior gol de Guido Vadalá.

El "Calamar", dirigido por Martín Palermo, si tuvo acción el fin de semana, un empate 1-1 con Boca Juniors, aunque jugó con equipo alternativo, guardando sus mejores piezas para la visita a los piratas.

La posible oncena de Platense será con Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Mainero; y Luciano Giménez.

El duelo será arbitrado por el peruano Roberto Pérez.

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final a Fluminense, que eliminó en los penales a Independiente Rivadavia.

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